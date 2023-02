Séisme en Turquie et en Syrie : des oiseaux agités peu avant les tremblements de terre, pourquoi ?

À noter que les oiseaux perçoivent aussi des phénomènes météorologiques beaucoup plus légers. "Dans le cas des martinets, par exemple, comment savent-ils qu’ils doivent partir chasser à des centaines de kilomètres parce que justement là il y a de la nourriture ? Ils ont effectivement des sens qui leur permettent d’avoir une analyse plus fine de l’environnement que nous", illustre-t-elle. "Et on n’explique pas bien comment ils peuvent le percevoir."

Les oiseaux ne seraient pas les seuls animaux à anticiper ce genre de phénomènes – d’autres vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent d’ailleurs des chiens en train d’aboyer peu avant les séismes.

Restons néanmoins prudents: s’il est indéniable que les animaux possèdent une sensibilité accrue, les études à ce sujet restent rares.