Depuis le séisme meurtrier qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie, les réseaux sociaux regorgent d’informations erronées et d’images et de vidéos détournées supposant montrer notamment un "tsunami" ou un enfant pleurant ses parents.

Des journalistes de l’AFP ont examiné de fausses images et vidéos partagées et visionnées des milliers de fois, montrant des scènes censées provenir du séisme ou de ses conséquences.