En Turquie, plus de 173.000 bâtiments ont été endommagés dans les séismes et leurs répliques, laissant plus de deux millions d'habitants sans abri. Plusieurs entrepreneurs ont d'ailleurs été arrêtés, ainsi que le maire du district de Nurdagi, dans la province de Gaziantep (sud-est), Ökkeş Kavak.

En Turquie, les tremblements de terre ont fait 44.218 victimes, selon l'Afad, organisme public turc de gestion de catastrophes. En Syrie, le bilan s'élève à 5.900 décès.