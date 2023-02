Séisme en Turquie et en Syrie : arrivée d’un deuxième convoi d’aide dans les zones rebelles syriennes

La veille, un premier convoi depuis le séisme, formé de six camions, avait déjà emprunté ce passage. Il s’agissait d’une aide attendue avant le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie lundi, faisant plus de 21.700 morts dans les deux pays. L’OIM avait indiqué que cette première aide, composée de couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires, devrait couvrir les besoins d’au moins 5000 personnes.

Mais ces maigres secours ont provoqué la colère des habitants et des militants dans cette région. Les Casques blancs, les secouristes qui opèrent en zones rebelles, ont exprimé leur "déception" jeudi, estimant que cette aide était "routinière" et non spécifique à la recherche de survivants sous les décombres.