Séisme en Turquie et en Syrie : après le séisme, l'OMS craint une crise sanitaire majeure

Selon le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, environ 85.000 cas de choléra ont été signalés en Syrie depuis le début de l'épidémie fin août 2022. La maladie, qui menace plus d'un milliard de personnes dans le monde, est favorisée par l'absence de réseaux d'égouts ou d'eau potable, a-t-il souligné.

L'OMS craint également une détérioration de l'état de santé des personnes qui souffrent de maladies chroniques ou de maladies non transmissibles, en raison de l'interruption des services de santé. "Il y a beaucoup de gens qui ont survécu et qui se trouvent maintenant en plein air dans d'horribles conditions qui s'aggravent", a souligné Robert Holden, en précisant que l'approvisionnement en eau, en carburant et en électricité, et les communications, sont fortement perturbés.

"Nous devons nous assurer que les gens disposent des éléments essentiels pour survivre dans la période à venir", a-t-il ajouté. Faute de quoi, a-t-il prévenu, "nous risquons réellement d'assister à une catastrophe secondaire qui pourrait causer plus de dommages aux gens que la catastrophe initiale si nous n'agissons pas au même rythme et avec la même intensité que pour les opérations de recherche et de sauvetage".