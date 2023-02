Séisme en Turquie : du béton mal armé, des normes pas respectées… La justice lance des enquêtes

"Il devrait y avoir des codes sismiques pour arrêter cela, mais ils ne sont pas suffisamment appliqués. Il n’est pas rare de voir un bloc debout avec peu de dégâts, et celui à côté – en raison d’une construction douteuse ou de l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité – complètement aplati."

Les experts mènent l’enquête sur le terrain. A Şanlıurfa, leur conclusion est inquiétante : "D’après notre première analyse, nous avons détecté de graves défauts matériels. Bien entendu, nous finaliserons ces résultats après les constatations du laboratoire. Nous constatons que la distribution granulométrique sable-gravier du béton est inadaptée", explique le professeur Kasım Mermertaş de l’Université de Harran cité par l’agence turque Anadolu et le site DuvaR.

Souvent, aucune constatation n’est plus possible sur la structure : elle s’est complètement effondrée. Les experts ne peuvent que juger de la mauvaise qualité du ciment et du métal utilisé.