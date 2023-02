Séisme en Turquie : dès le 21 février bpost va collecter des biens de première nécessité pour les sinistrés

Bpost collectera, du 21 février au vendredi 31 mars, des biens de première nécessité à destination de la Turquie, touchées par de récents tremblements de terre, annonce l’entreprise jeudi dans un communiqué. L’opération de bpost est lancée en concertation avec Ptt, l’opérateur postal turc, mais ne peut par contre pas être étendue à la Syrie car l’aide logistique y est rendue impossible en raison de problèmes de sécurité.

Concrètement, les citoyens pourront déposer à partir du 21 février des produits de première nécessité dans les 657 bureaux de poste du pays. Une liste de marchandises a été préétablie et seules celles-ci seront acceptées.

Au niveau alimentaire, les boîtes de conserve contenant du poisson, de la viande, des légumes, des fruits ou de la soupe, le lait en poudre pour bébé, les céréales, les fruits secs et les biscuits emballés sont collectés. Côté soins du corps, les savons, gels douche, shampoings, brosses à dents, dentifrices, protège-slips, serviettes hygiéniques, tampons, langes pour bébé et lingettes humides sont acceptés. Couvertures, sacs de couchage et batteries externes peuvent également faire l’objet de dons.

Une fois les biens collectés par le réseau bpost, ils seront centralisés, triés et conditionnés par l’entreprise. Ils seront ensuite transportés jusqu’à Istanbul, où la poste turque prendra le relais. Bpost demande aux citoyens de ne pas recourir aux emballages en verre et de plutôt opter pour une boîte de maximum 10 kilos.