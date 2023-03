Séisme en Turquie : dans la province de Hatay, les risques d’épidémies inquiètent

Si certains habitants ont quitté la ville, d’autres ont fait le choix d’y rester. C’est désormais dans des camps de fortune qu’ils vivent.

Pour eux, une église s’est transformée en lieu d’accueil où vivres et produits hygiéniques sont distribués. "Ici c’est devenu notre refuge. Pas seulement pour notre communauté, mais tous les gens qui le souhaitent. Nous avons ouvert les bras à tout le monde et nous avons essayé de les aider du mieux possible", raconte Bunyamin, membre de l’Assemblée Générale des Orthodoxes d’Iskenderun.