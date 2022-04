Séisme en NBA : Les Lakers de Lebron James déjà officiellement en vacances !

Malgré un bon match du binôme Russell Westbrook (28 points) et Anthony Davis (21 points, 13 rebonds), les Lakers sont donc officiellement out dans la course aux play-offs, devancés par les Spurs ou les Pelicans, qui n'avaient franchement pas grand-chose de foudres de guerre cette saison.

Un petit camouflet pour ce groupe, formé à coup de millions et de gros titres l'été dernier, et qui n'aura jamais trouvé la bonne carburation. La faute, on l'a dit, à plusieurs facteurs, et à une mayonnaise californienne qui n'a jamais pris. Lebron out.