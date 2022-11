Séisme en Indonésie : le bilan monte à 268 morts

Le bilan d'un séisme sur l'île indonésienne de Java s'est alourdi mardi à 268 morts et plusieurs centaines de blessés, les secours multipliant les efforts pour retrouver des survivants dans les décombres.

L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 5,6 qui a frappé lundi la province de Java occidentale, la plus peuplée de cet archipel d'Asie du Sud-Est, était situé près de la ville de Cianjur.

Le séisme a fait 268 morts, selon un dernier bilan annoncé par Suharyanto, le chef de l'agence nationale de gestion des catastrophes au cours d'une conférence de presse.

"Notre priorité est la recherche et l'évacuation des victimes", a souligné le responsable faisant état de 151 disparus.

Le bilan le plus meurtrier depuis 2018

Il s'agit du bilan le plus meurtrier pour un séisme en Indonésie depuis 2018.

Les victimes ont péri dans l'effondrement de bâtiments, mais aussi dans des éboulements déclenchés par les secousses qui ont frappé cette région très vallonnée.

Des images de drone montrent l'étendue des dommages causés par le séisme : des bulldozers tentent de dégager une route après qu'un pan entier de colline de terre brune s'est effondré.

Les secours essaient de se frayer un chemin parmi les débris et les arbres tombés pour atteindre des zones où des habitants seraient pris au piège, explique à l'AFP Dimas Reviansyah, un sauveteur de 34 ans qui s'active aux côtés de dizaines d'autres.

Plus de 2000 habitations touchées

Parmi les victimes figurent notamment des étudiants d'un pensionnat islamique ou encore des habitants tués à leur domicile par la chute du toit ou des murs.

Les recherches sont rendues plus difficile par les routes bloquées et les coupures d'électricité dans cette région rurale où les maisons sont faites tout à la fois de bois et de béton.

Plus de 2.000 habitations ont subi des dégâts. Quelque 13.000 personnes ont été acheminées vers des centres d'évacuation, a fait savoir Ridwan Kamil le gouverneur de Java Ouest. Ce responsable a annoncé lundi soir un bilan de 162 morts.

Les dégâts du tremblement de terre, qui a frappé lundi après 13H20 locales, ont été aggravés par plus de 60 répliques de magnitude 1,8 à 4 dans la ville de Cianjur qui abrite quelque 175.000 habitants.