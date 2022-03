Séisme de magnitude 7 au large de la Nouvelle-Calédonie, pas de dégât

La menace est passée, a-t-il annoncé une peu plus tard, levant l'alerte tsunami.

"Compte-tenu de sa localisation, de sa profondeur et de sa magnitude, aucun risque de tsunami n'est avéré pour la Nouvelle-Calédonie" et "il n'existe pas de risque de submersion du littoral", selon un communiqué de la sécurité civile qui invite "toutefois la population à la plus grande vigilance aux abords des littoraux".