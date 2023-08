Séisme de magnitude 5,4 dans l'Est de la Chine, au moins 23 blessés

Un séisme de magnitude 5,4 a touché l'est de la Chine dimanche, a indiqué l'Institut géologique américain (USGS), les autorités faisant état d'au moins 23 blessés et de plus d'une centaine de bâtiments effondrés.

Le séisme s'est produit à 02H33 locales (18H33 GMT samedi), à 26 kilomètres au sud de la ville de Dezhou dans la province du Shandong, à une profondeur de 10 kilomètres, a précisé l'USGS.

C'est le plus fort à frapper cette province depuis plus d'une décennie, selon le journal étatique Global Times.

Il a été ressenti jusqu'à Pékin et Tianjin ainsi qu'à Shanghai, à environ 800 kilomètres de l'épicentre.

Les autorités de Dezhou ont annoncé que le séisme avait fait 23 blessés, "dont 10 ont été hospitalisés pour des blessures mineures, et 13 ont été légèrement touchés".

Plus tôt, la télévision officielle CCTV, citant les autorités provinciales, a fait état d'au moins 156 maisons ou immeubles qui se sont "effondrés" en raison du séisme, qui a été suivi de 52 répliques.

Des habitants de la zone ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des lampes se balançant au plafond, le sol tremblant ou encore des personnes en train d'évacuer leurs immeubles, dont l'une où l'on voit des personnes marcher parmi des tas de briques jonchant le sol.

"Pendant le tremblement de terre, ma tête tremblait sur l'oreiller, j'ai cru que je faisais un cauchemar", a raconté sur la plateforme Weibo un utilisateur depuis la province voisine du Hebei.

Une équipe de l'AFP a pu voir des murs fissurés et des briques éparpillées au sol près de l'épicentre du séisme dans le district rural et peu peuplé de Pingyuan dans la province du Shandong, avec des dommages qui semblaient relativement mineurs.