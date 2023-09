Séisme au Maroc : vers une augmentation des mariages de mineures ?

Au Maroc, dans la province d’Al-Haouz, des milliers de personnes dorment dans des camps après le tremblement de terre. On y craint le vent, la pluie et les répliques du séisme. Mais pour les plus jeunes, il y a aussi la menace des trafics et la multiplication des mariages de mineures. Dans un campement installé dans le centre de la ville d’Amimiz, les femmes sont vigilantes. "On a peur qu’un intrus vienne kidnapper nos enfants lorsque quelqu’un sort, son voisin veille sur sa famille", raconte Fatima, mère de trois enfants.

Ce sont surtout les orphelins qui sont les plus menacés. "Il y a des gens qui sont venus après le tremblement de terre pour prendre des enfants qui ont perdu leur parent, explique Badi, présidente d’une association de protection des droits des enfants et femmes dans la région. Ils proposent de prendre soin d’eux, de les éduquer. Mais la plupart du temps c’est pour les exploiter."