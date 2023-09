Séisme au Maroc : une cinquantaine de Carolos rendent un hommage aux victimes du séisme

Une cinquantaine de personnes se sont réunies mardi matin sur la place Vauban à Charleroi pour un moment d’hommage aux victimes du séisme qui a frappé vendredi soir le sud-ouest du Maroc. Les membres du collège communal carolo étaient présents ainsi que l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohammed Ameur.

Le moment d’hommage a été marqué par de courtes prises de paroles. Durant son intervention, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg est notamment revenu sur les conditions de l’aide internationale acceptée jusqu’ici par le royaume nord-africain de la part de quelques pays seulement. "Le Maroc veut éviter un engorgement, un embouteillage d’aide et gérer celle-ci en fonction des priorités sur le terrain", a indiqué Mohammed Ameur. Selon ce dernier, le pays aura toutefois besoin d’aide pour la reconstruction qui viendra. Les participants à l’hommage ont ensuite observé une minute de silence et signé le registre de condoléances.