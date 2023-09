Séisme au Maroc : un millier de tonnes de dons déjà collectés au hub humanitaire d'Anderlecht

Un millier de tonnes de dons destinés à la population marocaine, meurtrie par un violent séisme, ont été collectés depuis l'ouverture mardi d'un hub humanitaire à Anderlecht. L'entrepôt, situé au numéro 8 de la Digue du Canal, accueillera encore matelas, kits d'hygiène et autres groupes électrogènes jusqu'à mercredi inclus, a indiqué vendredi à Belga le coordinateur du centre, Lotfi Mostefa.

"Une centaine de palettes remplies de dons sont prêtes à être envoyées au Maroc, ce qui représente environ 1.000 tonnes. Les gens ont apporté des tentes, des chaises PMR, des lits de camp, du lait en poudre et d'autres denrées non périssables...", égrène le responsable. "Nous avons même reçu des défibrillateurs, et des étudiants de la VUB sont venus déposer du matériel médical", se réjouit-il.

L'appel à la solidarité lancé dans les médias a bien percolé, au-delà des frontières des six communes bruxelloises à l'initiative. "Ce matin, des habitants de la Côte sont arrivés avec des centaines de couvertures et nous attendons aussi des personnes venues d'Andenne, Jodoigne, etc.", ajoute M. Mostefa.