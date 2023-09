Séisme au Maroc : un hub bruxellois ouvrira mardi pour récolter lampes de poche, lits de camp, matelas, tentes, couvertures…

Les communes d’Evere, de Bruxelles, d’Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et de Koekelberg s’unissent pour récolter des biens de première nécessité à envoyer vers le Maroc, ont indiqué à Belga certains bourgmestres dimanche, confirmant une information de Bruzz. De nombreux habitants du Maroc ont tout perdu après le tremblement de terre qui s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, détruisant des immeubles et maisons, et causant la mort de 2000 personnes selon le dernier bilan établi.