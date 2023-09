Séisme au Maroc : près d’Amizmiz, un village de miraculés

Le séisme au Maroc, survenu ce vendredi, fait état d’un bilan provisoire de plus de 2900 morts et plus de 5530 blessés. La zone la plus touchée se situe dans le Haut Atlas, une région montagneuse, escarpée et difficile d’accès. L’aide et les secours arrivent petit à petit. Si les paysages de désolation se succèdent, le petit village berbère à flanc de falaise d’Ait Ouzekri, près de Amizmiz, fait figure de miracle.

Les 166 habitants ont tous survécu.

Mais depuis, pour les survivants, c’est le royaume de la survie. Ici, les habitants craignent désormais deux choses : la pluie, qui pourrait arriver dans les prochains jours et pourrait rendre les conditions de vie encore plus difficiles et le froid. Aujourd’hui, ils n’ont nulle part où aller.

Mais pour ces habitants, la seule solution était de s’installer à flanc de colline, au bord de la falaise. Ils commencent à recevoir un peu d’aide, 20 tentes qu’il faut commencer à installer. Si aucun des habitants n’a péri dans le tremblement de terre certains sont blessés. Mais ce jour-là, une équipe médicale passe par-là. Elle sillonne les montagnes et les endroits reculés pour venir en aide aux victimes du séisme.

Après les premiers soins apportés, il faut également préparer le dîner. Cela se fait avec les moyens du bord. Des vivres apportés par quelques associations. Mais sans eau, sans électricité, les habitants se débrouillent pour cuisiner pour tout le monde. "Nous n’avons rien. Heureusement que les associations nous apportent les bidons d’eau", explique une femme qui prépare le repas pour ces habitants qui s’apprêtent à passer leur deuxième nuit au bord de la falaise. Et qui savent que cette situation provisoire pourrait bien durer un certain temps.