Séisme au Maroc : pourquoi une grande partie de l'aide internationale n’est-elle pas (encore) autorisée ?

Le dernier bilan du séisme au Maroc fait état de 2500 victimes et plus de 2400 blessés. Depuis la nuit de vendredi, de nombreux pays dans le monde ont proposé leur aide au Maroc. Des Etats-Unis à la Belgique, en passant par la France, ou encore Israël avec qui les relations sont améliorées depuis 2020 et même l’Algérie avec qui les relations sont houleuses et qui a réouvert son espace aérien, fermé depuis deux ans, pour laisser passer l’aide humanitaire.

Cependant, il aura fallu plus de 48h avant que le Maroc n’accepte les premières étrangères. Pour l’heure, seuls l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Emirats Arabe Unis qui sont arrivés ce dimanche.

Plusieurs raisons peuvent expliquer, le temps que prend le Royaume du Maroc à accepter l’aide internationale. Tout d’abord, cela peut s’expliquer par l’envie de "maîtriser" un éventuel afflux massif d’aide étrangère qui pourrait rendre encore plus chaotique, l’aide effective sur le terrain. C’est aussi ce qu’explique Kader Abderrahim, professeur à Science Po Paris quant à cette crainte d’un engorgement de l’aide. "Il y a un risque quand on agit sous le coup de l’émotion et la précipitation, il y a un risque de compliquer les choses", explique-t-il. Et d’ajouter, il faut également le temps d'"évaluer les besoins, les lieux et les villages sur lesquels concentrer les moyens en priorité". Il faut effectivement distinguer les grandes villes qui sont mieux équipées, y compris en structure hospitalière, et les régions du Haut Atlas qui est une vaste zone montagneuse escarpée avec des routes étroites et où l’altitude varie entre 1000 et 4000 mètres et pu les services publics manquent.

De plus, le Maroc est un pays dont le pouvoir reste très centralisé. C’est un pays dans lequel on a d’abord fait sortir les forces royales marocaines.

Et puis rappelons qu’au moment du séisme, le roi Mohammed VI ne se trouvait pas au Maroc mais en France pour des raisons médicales. Ce n’est que le lendemain que les premières images du roi en réunion de crise ont été publiées.

Mais pour certains observateurs, les causes de cette absence de réponses à bon nombre d’autorités internationales pourraient également être géopolitiques. Comme l’écrivent nos collègues italiens de Corriere de la Sera, "Rabat ne refuse pas. Il ne demande tout simplement pas".

Côté belge, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib nuance et explique : "Il faut faire confiance aux autorités marocaines, il ne m’appartient pas de critiquer la stratégie qui a été mise en place. Il nous faut rester mobilisés et nous serons prêts à agir et à envoyer une équipe B-Fast, aussi sur le long terme, quand il s’agira peut-être d’installer des tentes ou des lits dans les zones reculées".