Séisme au Maroc : "Ne faites pas de dons en nature, cela risque de ralentir les secours"

Le bourgmestre de Tournai comprend cette position : "évidemment nous n’allons pas accepter n’importe quoi. Nous ne sommes pas un vide grenier. Cette demande émane des marocains de Tournai, ils savent ce dont les personnes ont besoin sur place et c’est uniquement cela que nous allons récolter : des lits de camp, des lampes, des produits alimentaires non périssables, des couvertures, des tentes et des produits d’hygiène et de première nécessité."

Paul Olivier Delannois qui précise également que la défense belge et notamment le commandement militaire de Tournai seront mobilisés pour aider.