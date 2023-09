Séisme au Maroc : mosquées, remparts, ville fortifiée, le patrimoine culturel a aussi vacillé

Autre site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, le Ksar (village fortifié) d’Aït-Ben-Haddou, dans la province de Ouarzazate. "Là aussi on a identifié un certain beaucoup de fissures sur les bâtiments, nous précise l’UNESCO. Et le grenier collectif qui surplombe le village s’est partiellement effondré." Le site a servi de lieu de tournage pour différents films, de Lawrence d’Arabie à Gladiator, en passant par Babel.