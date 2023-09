Séisme au Maroc : les satellites à la rescousse des victimes et de l’aide humanitaire

Cette armada de satellites est un outil essentiel pour optimiser l’aide qu’on va apporter

Est-ce qu’il existe des routes endommagées ? Où sont les routes praticables de manière à pouvoir accéder aux zones touchées ? Où se sont réfugiés les rescapés ? Toutes ces informations peuvent être combinées, superposées pour obtenir une cartographie de l’ensemble, mais également des détails invisibles, du désastre.

Christian Barbier souligne l’importance des satellites en termes de gestion des secours : "Ces données satellitaires sont à la disposition des organismes humanitaires et gouvernementaux. Cette armada de satellites est un outil essentiel pour optimiser l’aide qu’on va apporter. À partir du moment où on a pu réaliser une carte, un inventaire des dégâts, on peut repérer et anticiper les endroits où il y a encore des risques pour les populations toujours sur place."