Séisme au Maroc : les images des dégâts après "une nuit cauchemardesque"

A Marrakech, les ruelles du quartier juif historique de la médina sont jonchées de débris et de vieilles bâtisses se sont affaissées. La ville s'est réveillée sous le choc après le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, faisant plus de 1.000 morts.

"C'est comme si on avait été frappé par une bombe", décrit avec désarroi à l'AFP une habitante du Mellah, Hafida Sahraouia.

"On faisait à dîner quand on a entendu comme une sorte de détonation. Prise de panique, je suis vite sortie avec mes enfants. Notre maison s'est malheureusement effondrée", raconte cette femme de 50 ans qui s'est réfugiée avec sa famille sur une grande place à l'entrée de son quartier.

"Nous ne savons pas où donner de la tête. On a tout perdu", confie-t-elle.

Mbarka El Ghabar, une voisine, a également vu sa maison "détruite" par les secousses.

"On dormait quand le séisme a frappé, une partie du toit s'est affaissée, on s'est retrouvés bloqués à l'intérieur mais nous avons réussi à nous échapper, mon mari et moi", témoigne-t-elle, ajoutant avoir "passé une nuit cauchemardesque".