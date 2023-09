Séisme au Maroc : "Les blessés, sur place, ne trouvent pas d’aide", la longue attente des secours dans les villages de montagne

L’accès au village est compliqué. Dans les montagnes, d’énormes blocs de roches sont sur la route. Sur le pas de leur porte, les habitants attendent des secours qui n’arrivent pas encore.

Un autre témoin se repasse, dans sa tête, cette soirée de cauchemar. "On était cinq personnes et un ami de Marrakech qui nous invitait à manger. On a posé le plat et la maison a commencé à trembler", raconte-t-il d’une voix qui tremble aussi.

"Mes amis se sont sauvés. Moi je suis resté, je n’ai pas bougé… et je n’ai rien ! Deux amis sont à l’hôpital… En train de mourir ? Je ne sais pas."

Moulay Brahim dénombre 30 morts. C’est déjà le temps des funérailles alors même qu’il faut encore chercher de possibles survivants sous les décombres, sans l’aide des secouristes qui tardent à arriver. Les habitants recherchent cinq femmes qui ne donnent plus signe de vie depuis les secousses.