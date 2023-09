Séisme au Maroc : le silence du roi Mohammed VI pose question

Dans les heures qui ont suivi le séisme au Maroc, qui a fait plus de 2500 victimes et plus de 2400 blessés, il y a une réaction qui se fait particulièrement attendre. Celle du roi du pays, Mohammed VI. D’autant que les zones les plus sinistrées, notamment les villages de la province d’Al-Haouz, près de l’épicentre, au sud de Marrakech, attendent toujours les secours.

Au moment du tremblement de terre, le roi se trouvait en France, selon plusieurs médias, dont Le Parisien. Il y est arrivé le 1er septembre pour raisons médicales, car il souffre de sarcoïdose, une maladie médicale qui menace le cœur. Une information que les autorités françaises n’ont pas confirmée. Il s’était déjà fait opérer en France en 2018. Mais cela faisait depuis 2022 que le roi du Maroc, n’avait pas séjourné en France.

Le roi, de retour à Rabat, le samedi

C’est dans la journée du samedi que la première image du roi est publiée. Il est de retour à Rabat, au travail, face à la catastrophe qui a touché son royaume. Sur l’image on le voit en séance de travail, accompagné, entre autres, du prince héritier Moulay el-Hassan. Autour de la table de cette réunion, plusieurs officiels des autorités marocaines. Comme l’explique le Monde, cette scène, sans le son, passe en boucle sur les chaînes de télévision.