Séisme au Maroc : le Maroc accepte l’aide de quatre pays mais n’active pas celle proposée par la Belgique

Le Royaume-Uni va ainsi envoyer une équipe de 60 spécialistes de la recherche et du sauvetage et quatre chiens de sauvetage pour participer aux opérations de secours après le violent tremblement de terre, avait annoncé un peu plus tôt Downing Street. Une équipe d’assistance médicale et du matériel de sauvetage y seront également dépêchés.

Les équipes partiront encore ce dimanche soir à bord de deux avions A400M de la Royal Air Force. L’Espagne avait, elle, indiqué avoir reçu une demande officielle d’aide et envoyé un groupe de 56 sauveteurs au Maroc. Le Qatar a également reçu une telle demande et des équipes d’aide sont en route.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé samedi que le service B-Fast a été activé afin que la Belgique puisse fournir une assistance dès que le Maroc en fera la demande.

Le violent tremblement de terre survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans les zones montagneuses près de Marrakech a déjà fait plus de 2100 morts. De nombreuses régions touchées n’ont pas encore pu être atteintes, et le bilan devrait donc encore augmenter considérablement. Plus de 2000 personnes ont par ailleurs été blessées, selon le dernier décompte.