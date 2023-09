Séisme au Maroc : Le bilan monte à 2.862 morts

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé vendredi une région au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech au Maroc est monté à 2.862 morts, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.

La secousse a également fait 2.562 blessés selon la même source. Un précédent bilan publié plus tôt lundi faisait état de 2681 morts et 2501 blessées. Le tremblement de terre, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté des villages entiers dans une région située au sud-ouest de Marrakech (centre). Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, menaient lundi une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris, plus de 72 heures après le séisme.