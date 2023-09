Séisme au Maroc : "La peur aujourd’hui ce sont les répliques, notamment à cause des fake news !"

Les Marocains de Belgique scrutent les informations depuis vendredi soir. Ils tentent d’avoir des nouvelles de leurs proches. Et si certains sont rassurés, ils tiennent tout de même à témoigner de la peur qu’il y a sur place face à d’éventuelles répliques.

Aziz Derdouri est montois mais est né à Marrakech, il est rassuré après plusieurs heures d’angoisse, ses proches sont en bonne santé. "J’ai eu peur, j’ai voulu d’abord directement aller sur place. Mais j’ai appris qu’ils allaient bien, que ce ne sont que des dégâts matériels. Mon sentiment aujourd’hui c’est de me dire que je suis loin mais que je prends des nouvelles plusieurs fois par jour. Ça ne sert à rien d’aller sur place."

Il n’y a pas d’experts, de spécialistes pour savoir si la fissure qui est apparue sur ta maison est dangereuse ou pas

Mais Aziz Derdouri témoigne tout de même de la peur qui reste très présente chez beaucoup de marocains : "Ici et là-bas, c’est la peur des répliques", nous explique-t-il, "même si les spécialistes disent que le risque de nouvelles fortes secousses s’éloigne d’heure en heure, les habitants n’osent pas rentrer chez eux. Ils dorment dehors. Il n’y a pas d’experts, de spécialistes pour savoir si la fissure qui est apparue sur ta maison est dangereuse ou pas."

Selon le Montois, cette peur est par ailleurs amplifiée par des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et qui annoncent de fausses répliques du tremblement de terre. "Je ne comprends pas pourquoi ces gens font cela. Nous sommes dans un moment difficile et ces fake news amènent du stress et de la panique. Ça envenime la situation."

Aziz Derdouri dit aujourd’hui réfléchir à une initiative pour aider ses compatriotes depuis la Belgique.