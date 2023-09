Séisme au Maroc : la Fédération internationale de la Croix-Rouge lance un appel aux dons

Vendredi soir, le séisme le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans a fait près de 2900 morts et dévasté des villages entiers de maisons en terre ou en argile dans une zone montagneuse du Haut Atlas, où les éboulements ont encore rendu difficile l’accès aux villages sinistrés.

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, tentent d’accélérer les recherches pour retrouver d’éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leur maison. Mais dans certaines zones isolées, les habitants affirment être abandonnés à leur sort.

"Nous devons nous assurer d’éviter une deuxième vague de catastrophes et c’est pourquoi, en ce moment précis, nous soutenons les communautés marocaines […]. Cela comprend la santé, le logement, l’accès à l’eau potable et à la nourriture", a indiqué Mme Holt, soulignant les risques de maladies d’origines hydriques.