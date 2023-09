Séisme au Maroc : la course contre la montre s’accélère et la colère se fait entendre

Le bilan du séisme au Maroc, le plus meurtrier depuis plus de 60 ans, a encore augmenté ces dernières heures. On dénombre désormais, près de 2500 victimes et plus de 2400 blessés. Mais trois jours après le séisme, dont l’épicentre se trouve dans la province d’Al-Haouz, dans des villages reculés et difficiles d’accès, les secours n’arrivent toujours pas. Pourtant, le temps est compté pour tenter de retrouver des personnes vivantes sous les décombres.

Des images de désolation qui laissent désormais place à la colère. La population pointe du doigt la gestion du drame par les autorités. Dans certains villages, ils sont beaucoup à témoigner de leur grande solitude face à ce drame. Quentin Warlop, notre envoyé spécial dans le village d'Imi N'Tala explique que ni l’armée, ni la protection civile, ni aide internationale n’ont encore été vues dans ces villages. Et le silence des autorités marocaines, à commencer par celui roi, pose de plus en plus question.

Ce dimanche, dans la soirée, les premiers secours et les premiers éléments d’aide internationale commençaient à peine à arriver.

Malgré de multiples propositions d’aide venues de nombreuses autorités étrangères, pour l’heure, le Maroc n’a accepté l’aide que de quatre pays : l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar, les Emirats arabes unis.