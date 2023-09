Séisme au Maroc : l’importance de l’aide psychologique aussi

Mais la mise en place d’une aide psychologique d’urgence l’est tout autant. C’est pourquoi des psychologues font également partie des moyens qui peuvent être déployés rapidement. Bon nombre d’ONG, comme la Croix-Rouge Belgique ou encore MSF disposent d’équipes spécialisées et de personnels formés qui peuvent également former d’autres personnes sur le terrain.

Dans un communiqué daté du 9 septembre, le jour du séisme au Maroc, Hossam Elsharkawi, directeur régional Proche-Orient et Afrique du Nord de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), expliquait : "L’aide est multiple : premiers secours, soutien psychologique et aide au transport des blessés vers les hôpitaux" mais "les zones les plus touchées sont assez lointaines et montagneuses, donc difficiles d’accès", ajoute-t-il.

Quels sont les risques en termes de santé mentale ?

"C’est vrai que la prise en charge la plus rapide est recommandée dans ces cas-là", indique Adelaïde Blavier. "Le risque, poursuit la professeure, c’est de développer un traumatisme psychologique, c’est-à-dire que la personne va développer progressivement des peurs, des craintes, principalement que le séisme reprenne, dans l’immédiat mais même par le futur. La personne risque d’y penser constamment, d’avoir des ruminations, des cauchemars. On peut observer des états de stress post-traumatiques mais surtout des états de détresse dans les moments qui vont suivre l’évènement".

L’importance d’une aide psychologique d’urgence, explique-t-elle, c’est que, "la symptomatologie puisse se réduire progressivement. Selon les études statistiques, les personnes qui n’ont pas d’aide psychologique ont un risque de traumatismes plus élevés par la suite", indique Adélaïde Blavier. En fait, indique-t-elle, face à une catastrophe d’une telle ampleur, une grande partie de la population commencera à aller mieux avec le temps, mais pour celles et ceux qui auraient besoin d’une aide psychologique, si elles ne l’obtiennent pas rapidement, le risque "est une aggravation de leur situation".

L’aide psychologique d’urgence a pour but de faire en sorte que ces symptômes ne se maintiennent pas au-delà d’un mois environ après l’évènement. "Il est établi, explique Adelaïde Blavier, que même les personnes qui ne développent pas, par la suite des, traumatismes plus élevés, ont besoin de deux, trois ou quatre semaines, pour se remettre d’un évènement traumatique. Que ce soit un accident, des inondations ou autre".

Le but, c’est donc d’aider à faire en sorte "que ces symptômes ne se maintiennent pas et qu’on n’ait pas des personnes qui, deux ou trois mois après la catastrophe, soient encore traumatisées", ajoute Adelaïde Blavier.

Offrir un espace où déposer ses émotions

Concrètement, face à l’insécurité provoquée par une situation comme un tremblement de terre, il est important de rétablir un espace de sécurité où l’on puisse s’exprimer. "L’idée, c’est de pouvoir prendre en charge ces émotions importantes, entendre, écouter un peu quels sont leurs besoins à ce moment-là. C’est le principe même du premier secours psychologique, c’est de pouvoir offrir un espace où les gens peuvent déposer leurs émotions, se sentir en sécurité et de pouvoir essayer, au moins un peu d’intégrer ce qu’il s’est passé pour eux", détaille Gwenaëlle Vanderborght, responsable du service d’intervention psychosociale d’urgence (SISU) à la Croix-rouge. C’est le service, propre à la Croix-rouge Belgique (et aux Pays-Bas), qui peut-être déployé, à la demande et en urgence concernant l’aide psychologique.

"La première étape, abonde Marie-Christine Ferir, membre de l’unité d’urgence de MSF à Bruxelles, c’est écouter les émotions et informer pour rassurer, pour normaliser certaines choses et mettre en lien puisque, souvent, les sessions se font en groupe".

Gwenaëlle Vanderborght ajoute : "c’est quelque chose qui, dans l’idéal, devrait arriver dans les premières heures pour essayer de diminuer l’impact négatif que pourraient induire des traumatismes. […] On parle surtout de personnes qui sont déstabilisées et qui ont besoin de pouvoir retrouver l’équilibre et leur fonctionnement habituel". Une sorte d’aide pour revenir au réel.

Quid des enfants ?

Faut-il apporter une attention particulière aux enfants, victimes de ce séisme ? Selon UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’Enfance, environ 100.000 enfants ont été retrouvés à la suite du tremblement de terre. Les enfants représentent deux tiers de la population marocaine, et chez nos confrères de BFM-TV, Florent Vallée, membre de la Croix-Rouge française, parlait d'"une génération entière qui va être touchée, qui va être imprégnée par ce séisme."

Néanmoins, comme l’explique Gwenaëlle Vanderborght, "le fonctionnement d’un enfant va être assez proche de celui d’un adulte. Il va également avoir besoin de temps pour intégrer l’évènement. Il va aussi avoir des images, des bruits, des sons qui vont revenir au début, c’est tout à fait normal. […] Mais ça ne doit pas perdurer dans le temps non plus car cela pourrait risquer de s’installer comme pour un adulte".

La difficulté avec les enfants, dans ce genre de situation, c’est que l’impact de l’évènement sur son entourage peut avoir des répercussions sur lui. "La réaction des proches est un peu comme un thermomètre", souligne Adelaïde Blavier. "En fonction de la réaction des adultes, l’enfant va prendre conscience de la gravité des évènements".

C’est pour cela que l’aide psychologique doit être apportée aux enfants comme aux adultes.