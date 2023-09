Séisme au Maroc : il faut s’attendre à des répliques, selon le géologue Manuel Sintubin

Le séisme a néanmoins fait des dégâts dans la grande ville de Marrakech, à 70 kilomètres de l’épicentre. "Plus de dégâts que ce à quoi on pourrait s’attendre à cette distance, mais Marrakech est construite sur un sous-sol plus meuble. Il n’est pas très efficace pour absorber les chocs et les amplifie un peu", ajoute le géologue.

Des répliques allant jusqu’à une magnitude de 6

Des répliques sont à attendre et constitueront certainement un problème, ajoute encore Manuel Sintubin. "Un segment de faille s’est déplacé dans le sous-sol et doit maintenant trouver un nouvel équilibre. De nouvelles failles seront donc actives, ce qui provoquera également des répliques allant jusqu’à une magnitude de 6."

Selon le professeur, celles-ci se produiront fréquemment dans les premières heures et jours, puis diminueront rapidement.