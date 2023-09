Séisme au Maroc : est-ce que cette catastrophe était prévisible ?

Alors que le bilan du terrible séisme au Maroc dépasse désormais les 2000 morts, les regards se tournent à présent vers la structure de bâtiments. Étaient-ils sécurisés pour ce genre de catastrophe?

À Marrakech, deux types d’habitats existent, un très moderne prévu en cas de secousses sismiques et un autre beaucoup plus vétuste. Dans les villages montagneux, l’habitat est encore plus obsolète puisque les maisons sont construites à base de terre battue.

Suite à cette catastrophe, il va falloir reconstruire ces habitations en pensant aux éventuels tremblements de terre dans le futur. En effet, le Maroc partage une histoire particulière avec les séismes et les secousses par le passé. Cependant, la région touchée ce vendredi 8 septembre 2023, la province d’Al Haouz, n’est pas la zone la plus sismique du pays.

Mehdi Khelfat, journaliste à la RTBF : "Ce n'était pas vraiment dans l’esprit que ça pouvait se passer à cet endroit, effectivement. Mais là c’est un chantier titanesque parce que ce dont on parle, ce sont des maisons traditionnelles, des maisons anciennes qui existent depuis des siècles et un mode de construction avec de la terre simplement. Ce sont des matières extrêmement friables. Pour les solidariser, ce n’est franchement pas évident et donc dès que ça bouge, tout tombe par terre".

Ces habitats sont construits dans ces régions, notamment dans les villages reculés, parce que les habitants n’ont pas les moyens de construire comme au Japon. Cela coûte très cher de construire de l’antisismique.