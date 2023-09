Séisme au Maroc : environ 100.000 enfants ont été retrouvés, selon l’Unicef

Environ 100.000 enfants ont été retrouvés à la suite du tremblement de terre qui a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, a fait savoir le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef). Le nombre d’enfants décédés n’est pas encore connu. Selon des estimations démographiques remontant à 2022, les enfants constituaient un tiers de la population marocaine.

Des milliers de logements ont été ravagés. De nombreuses familles se retrouvent donc sans toit et doivent passer la nuit dehors, dans le froid. L’Unicef avertit de répliques éventuelles au séisme dans les prochains jours, exposant encore un peu plus les familles. Les enfants sont par ailleurs privés d’autres ressources puisque des écoles et hôpitaux ont été détruits dans le tremblement de terre. Les autorités marocaines ont recensé 2862 morts à la suite du séisme et 2562 blessés.