Séisme au Maroc : enfants orphelins, familles... reportage auprès de ces personnes qui attendent toujours les secours

Dans les coins les plus touchés par le séisme au Maroc qui a fait plus de 2100 victimes et plus de 2400 blessés, ils sont nombreux à attendre encore les secours. En attendant, au pied du Haut Atlas, les survivants tentent de s’organiser par eux-mêmes.

Mais la situation est particulièrement chaotique pour les enfants, dont certains se retrouvent aujourd’hui seuls, fatigués. A Moulay Brahim, l’un des villages montagneux du Haut Atlas, nos équipes sur place ont rencontré certains de ces enfants qui expriment la peur qu’ils ont ressenti, cette nuit du vendredi au samedi.

J’ai peur

Dans ce qu’il reste de leur village en ruine, les enfants restent en groupe et cherchent de quoi manger. Ahmed, 10 ans, a tout perdu. Il ne lui reste que ses amis. Il raconte sa nuit d’horreur : "On se préparait pour dormir et tout d’un coup toute la maison s’est mise à trembler. J’ai couru dehors. Mon papa a voulu sortir mais il est tombé. J’ai crié, j’ai appelé des gens. Mais ils n’ont sorti que des morts. Même ma petite sœur de deux jours", décrit le jeune garçon qui ajoute, "j’ai peur". Il part ensuite en courant, à l’arrivée d’une voiture d’aide humanitaire.

Ibrahim, lui, à 12 ans. Face à un tas de ruines, il tient à montrer ce qu’il reste de la maison de ses voisins. Les petites filles de cette famille étaient ses amies, ils avaient l’habitude de jouer ensemble. "Cette maison avait trois étages. Il y avait trois filles au dernier étage. La maman était au deuxième étage alors que le papa était sorti faire des courses ou à la mosquée. Et tout s’est effondré. Les voisins ont creusé, à la main, pour les retrouver. Mais ils étaient tous morts", raconte le jeune garçon qui semble également épuisé, le regard vide.