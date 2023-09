Séisme au Maroc : dans cette zone montagneuse du Haut Atlas, faute de routes, l’aide est acheminée à dos de mules

Volontaires et secouristes restent mobilisés au Maroc pour tenter de trouver d’éventuels survivants. L’épicentre du séisme est situé dans une zone montagneuse du Haut Atlas où les éboulements rendent plus difficile encore l’accès aux villages sinistrés. Othmane Benhilma est membre fondateur de l’association Espoir pour le sport et le développement durable, qui organise des trails dans le Haut Atlas. Interrogé sur La Première, il témoigne de la mobilisation juste après le séisme : "Il y a eu une mobilisation totale de tout le peuple marocain, que ce soient les associations, les personnes, l’État, pour venir en aide aux populations des villages qui sont touchés. Ce sont des villages du Haut Atlas qui sont les plus touchés, que ce soient des dommages physiques ou bien matériels. De notre part, l’association, on a une expérience dans la montagne parce qu’on opère dans cette région-là pour la promotion du tourisme sportif et le tourisme de montagne là-bas. Et on est en contact avec tous les villages qui sont dans cette région-là. On connaît un peu la difficulté des chemins pour y accéder. On connaît la souffrance de ces habitants-là. Donc on a lancé directement les appels aux dons pour pouvoir partir toucher vraiment les régions qui sont très cachées, qui sont très défavorisées, délocalisées".

"Depuis lundi, nos camions sont partis pour emmener les aides à ces habitants-là. Il y a des villages qui n’ont pas d’accès routier, donc on est obligé de compléter le chemin et de transporter le matériel avec des mules. Les villages qu’on va visiter sont sans accès routier et les secours ne sont pas encore arrivés à cause de la difficulté du terrain", poursuit-il.