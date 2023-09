Séisme au Maroc : comment une région peu propice aux tremblements de terre a-t-elle pu être touchée ?

Alors que le Maroc panse ses plaies et que le bilan ne cesse de s’alourdir d’heure en heure (le Ministre de l’Intérieur marocain indiquait le chiffre de 2862 décès dans son dernier bilan), l’équipe de Quel Temps pour la Planète ? a pris contact avec Fabienne Colin, responsable du réseau sismique belge et des mesures télésismiques afin de mieux comprendre ce séisme dont l’épicentre se trouve en plein cœur de la province d’Al Haouz.

"Comme dans tous les tremblements de terre, une faille qui est présente depuis plusieurs millions d’années a bougé" explique la spécialiste. Soumises à des pressions de plus en plus fortes, les roches finissent par "décrocher", provoquant un séisme d’une magnitude 6.8 sur l’échelle de Richter.

L’experte l’explique : la région n’est pas vraiment propice à ce genre de phénomènes puissant, mais ce n’est jamais complètement exclu. Elle rappelle néanmoins : "Déjà en 1960, Agadir avait été impactée par un fort tremblement de terre d’une magnitude 5.8 sur l’échelle de Richter."

On peut avoir des répliques durant plusieurs semaines, de moins en moins fréquemment et de magnitude de plus en plus basse.