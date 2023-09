Séisme au Maroc : comment aider rapidement et efficacement ?

Il faut d’abord laisser les spécialistes faire l’évaluation des besoins

La Croix-Rouge de Belgique a des équipes spécialisées dans la logistique d’urgence prêtes à décoller dans les 24 heures. Des professionnels qui attendent le feu vert du Croissant-Rouge marocain qui évalue avec exactitude les dégâts et les besoins de la population en fonction des différentes zones difficiles d’accès. Nancy Ferroni souligne l’importance de procéder par étapes : "Peut-être qu’à un endroit, on a besoin de nourriture. Peut-être qu’à un autre endroit, on a urgemment besoin d’eau potable parce que les conduites ont été rompues. Peut-être qu’ailleurs, on a plus besoin de soins d’urgence, d’abris, etc. C’est pourquoi il faut d’abord laisser les spécialistes faire l’évaluation des besoins. Ensuite, on peut acheter localement parce que ça va beaucoup plus vite pour acheminer directement l’aide sur le terrain."

La porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique rappelle l’efficacité d’un don financier : "On préconise toujours le don financier parce que c’est ce qui est le plus rapide et le plus efficace. En un clic sur notre site, le virement est fait et arrive sur les comptes du Croissant-Rouge marocain avec qui nous collaborons, et qui peut directement l’utiliser en fonction de besoins bien ciblés. C’est vraiment la manière la plus optimale d’aider sur le terrain pour le moment."