Séisme au Maroc : changement de programme pour "Les Super Nanas"

Ce dimanche 10 septembre, La Une modifie sa programmation suite à la tragédie qui touche le Maroc et la communauté marocaine en Belgique depuis le tremblement de terre de la nuit de vendredi à samedi.

La première émission des "Super Nanas" en télé, initialement prévue à 12h05, laisse place à une édition spéciale de "C'est vous qui le dites" suivi du JT.

Sara De Paduwa, Ophelie Fontana, fanny Jandrain et Livia Dushkoff vous donnent néanmoins rendez-vous ce dimanche 10 septembre à 18h20 (à la place du deuxième épisode de Hudson et Rex) sur La Une pour leur première en télé. Ces quatre "Super Nanas" se retrouveront pour échanger autour de sujets d’actualité et mettre en lumière des femmes et des hommes extraordinaires, le tout dans une ambiance conviviale et 100% féminine.

En attendant, suivez les dernières infos en lien avec le tremblement de terre sur notre site info.

Et si vous souhaitez venir en aide aux victimes, voici les détails des numéros d’urgence et fonds débloqués en Belgique.