Séisme au Maroc ce dimanche 10 septembre : le bilan est de plus de 2100 morts et 2421 blessés, le Maroc accepte l'aide de quatre pays mais n'active pas celle de la Belgique

En soirée, des chaînes de télévision ont diffusé des images aériennes montrant des villages entiers aux maisons d’argile de la région d’Al-Haouz entièrement détruits. Plus de la moitié des morts ont été recensées à Al-Haouz (1293) et à Taroudant (452), plus au sud, deux zones rurales montagneuses au cœur du Haut Atlas, selon le ministère. "Les autorités publiques sont toujours mobilisées pour accélérer les opérations de secours et d’évacuation des blessés", a-t-il ajouté.

Dans le village montagneux de Moulay Brahim, dans la province d’Al-Haouz, des secouristes étaient à la recherche de survivants parmi les décombres de maisons effondrées. "J’ai tout perdu", se lamente Lahcen, un habitant du village, dont la femme et les quatre enfants ont été tués. "Je n’y peux rien maintenant, je veux juste m’éloigner du monde, faire mon deuil", poursuit-il, prostré dans un coin.

Non loin de là, des habitants creusaient déjà des tombes sur une colline pour enterrer les victimes, selon une équipe de l’AFP sur place. L’armée marocaine a déployé "des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres", ainsi que des équipes de recherche, de sauvetage, et un hôpital de campagne dans la région d’Al-Haouz, a rapporté l’agence de presse marocaine MAP. Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours.