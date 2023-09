Séisme au Maroc : à Afensou, un couple belgo-marocain commence à reconstruire son village

Après le choc du séisme qui a coûté la vie à près de 3000 personnes, le Maroc pense désormais à l’avenir, mais beaucoup ne peuvent plus habiter dans leur maison, fragilisée et instable. C’est le cas de Luc Tromme, un Liégeois, et son épouse, Hafida Aït Ahmed, qui habitent dans le village d’Afensou, près de Taroudant. Quand la terre a tremblé, ils dormaient. "J’ai cru que les murs s’effondraient, c’était des gravats qui tombaient, raconte-t-il. Heureusement, la moustiquaire a un peu amorti le choc." Hafida, elle, est toujours très marquée parce qu’elle a vu. "J’ai vu la mort, je me suis dit 'ça y est, ce sont les dernières minutes de ma vie' ", témoigne-t-elle.