Séisme à Anderlecht : après 19 ans au club, Jean Kindermans, le directeur de l’Académie, quitte le Sporting pour… l’Antwerp

Voilà une information qui devrait déplaire aux supporters du Sporting d’Anderlecht. Jean Kindermans, directeur de l’Académie du RSCA depuis 2006 et véritable monument du club bruxellois, va quitter Anderlecht pour rejoindre un autre club de Pro League… l’Antwerp !

Selon nos confrères du Nieuwsblad, Kindermans travaillera en étroite collaboration avec Steven Smet, l’actuel directeur du centre de formation anversois, pour aider le champion en titre à former de nouvelles pépites. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet 2024.

Le club anderlechtois a confirmé le départ de son directeur de la formation des jeunes à l’Agence Belga. La collaboration prendra fin le 30 juin 2024, précise le communiqué transmis par David Steegen, chargé de communication du principal intéressé. Après cette date, Jean Kindermans relèvera "un nouveau défi dans un club belge ambitieux" poursuit le communiqué.

"C’est un honneur et un privilège d’avoir pu servir le RSC Anderlecht pendant presque deux décennies. Nous avons formé de nombreux jeunes talents dont certains ont atteint le top européen", a exprimé Kindermans, cité dans le communiqué. "C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’y repense. Je tiens à remercier les supporters, les collaborateurs de la formation des jeunes joueurs et les collègues pour le soutien qu’ils m’ont apporté ainsi qu’aux joueurs formés à Neerpede. Grâce à eux, "Made in Neerpede", "Purple Talents" et "In Youth We Trust" sont devenus de véritables concepts dans le monde du football."

Ce départ n’est pas une véritable surprise. En mai dernier, le nom de Kindermans circulait déjà au Great Old, tandis que l’Ajax était également venu aux renseignements. Le Bruxellois de 59 ans a finalement opté pour l’Antwerp. Le Sporting a pourtant essayé de retenir le pilier de son académie mais les divergences salariales entre les deux parties auraient posé problème.

Les Mauves doivent désormais se pencher sur son successeur. Une tâche loin d’être aisée quand on sait que Kindermans a guidé vers les sommets des joueurs comme Romelu Lukaku, Youri Tielemans ou encore Roméo Lavia.