Segueï Lavrov préside le Conseil de sécurité : "Moralement inconfortable, mais le prix à payer pour sauver la diplomatie"

Scène étonnante : le ministre russe des Affaires étrangères est à New York, alors que les États-Unis ont sanctionné les dirigeants russes en raison de l’invasion de l’Ukraine. Sergueï Lavrov dirige même une séance du Conseil de sécurité des Nations unies, puisque son pays préside depuis le 1er avril cet organe.

"C’est moralement très inconfortable et à la limite du supportable bien entendu", reconnaît Pierre d’Argent, professeur de droit international à l’UCL. "C’est le prix à payer pour sauver une forme de dialogue entre états et de diplomatie. Mais les Etats n’ont pas les mains propres et la Russie en l’occurrence, certainement pas."

La simple application des règles

Autrement dit, cette présence de Sergueï Lavrov au siège de l’ONU n’est ni un honneur, ni une reconnaissance de la légitimité de sa guerre en Ukraine. C’est la simple application des règles que la communauté internationale s’est fixée depuis 1945. Parmi ces règles, la présidence tournante du Conseil de sécurité, par ordre alphabétique des pays qui y siègent. Et l’obligation pour les États-Unis de laisser venir au siège de l’ONU les dirigeants et diplomates de tous les États membres. "Il n’y avait rien d’anormal à au fait que la Russie préside en avril. C’était prévu de longue date. La seule chose qui est choquante, évidemment, c’est que la règle est restée la même alors que cet Etat, membre permanent du Conseil, a violé de manière flagrante les principes de la Charte", explique Pierre d’Argent.

Sergueï Lavrov est précisément venu présider une réunion sur le thème du respect des principes de la Charte des Nations Unies. Un texte qui entend protéger les peuples "du fléau de la guerre" et interdit aux États "de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État".

Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs dénoncé à cette occasion la du droit international commise par la Russie en Ukraine. "L'invasion russe de l'Ukraine, en violation de la Charte des Nations unies et du droit international, provoque une souffrance massive et la dévastation du pays et de sa population", a déclaré Antonio Guterres devant Sergueï Lavrov, qui présidait la réunion du Conseil.

" C’est un grand exercice de poudre aux yeux"

La Russie va chercher dans le texte de la Charte d’autres principes qu’elle interprète à sa manière pour justifier son agression, explique le professeur de droit international : "La Russie affirme d’une part que sa propre souveraineté était menacée par l’expansion de l’Otan. D’autre part, dans la charte de l’ONU figure l’autodétermination des peuples. Pour la Russie, elle doit s’appliquer aux russophones du Donbass ou de Crimée. Or, ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’a jamais été mis en œuvre pour créer de nouveaux États ou pour modifier les frontières, si ce n'est pour les peuples coloniaux. La Russie essaie de faire valoir une extension de ce principe à son profit. C’est un grand exercice de poudre aux yeux."

Et pour cet exercice, le président russe a envoyé à New York son chef de la diplomatie en personne. "Ce n’est pas inhabituel, même si c’est généralement l’ambassadeur du pays qui siège au Conseil de sécurité, note Pierre d’Argent. Quand le ministre se déplace, cela signifie un engagement particulier du pays, une présence symboliquement renforcée. Cela signifie que la Russie veut rester engagée dans le multilatéralisme des Nations unies, même si elle a violé de manière flagrante les principes fondamentaux de la Charte. Il y a une forme d’hypocrisie dans cette présence."

Propagande

Cet épisode vient confirmer les craintes de ceux qui ont critiqué la possibilité pour la Russie de président le conseil de sécurité, qui y voyaient une tribune offerte à la propagande et à la désinformation russe à propos de son "opération spéciale" en Ukraine. "Cette forme de propagande est essentiellement destinée à l’opinion publique russe, analyse Pierre d’Argent. Les images de Lavrov à New York seront certainement diffusées sur les chaînes de télévision russes, qui sont cadenassées par le Kremlin. Il y a une volonté de montrer à son opinion publique que tout va bien, que la Russie reste un grand pays engagé dans le monde."

La Russie a, à cette occasion, vertement critiqué le refus des Etats-Unis de délivrer des visas aux journalistes russes accompagnant Sergueï Lavrov. "Dans ce jeu, tout est calculé et rien n’est laissé au hasard, commente le professeur de droit international. Je ne sais pas quelle était la délégation de journalistes russes. J’imagine mal que tout ça n’est pas d’une manière ou d’une autre préparé. Mais il n’y a pas d’obligation internationale dans le chef des États-Unis de donner accès à des journalistes, même si ceux-ci sont dans les bagages de la délégation."

"Les reproches mutuels, les mensonges font partie du jeu, poursuit Pierre d’Argent. Il y a une hypocrisie, un niveau de cynisme gigantesque de la part du Kremlin et de la propagande russe en général. On a affaire à un régime qui tue des opposants au polonium dans les rues de Londres… Personne ne peut ignorer la nature du régime russe actuel. C’est un régime pour lequel la fin justifie les moyens. C’est très effrayant. La seule chose qui empêche d’agir contre lui, c’est le chantage nucléaire et le rapport de force."

Le dernier endroit où l’on se parle

Et pourtant, cet Etat dont le président est inculpé par la Cour Pénale Internationale préside le Conseil de sécurité. Et son ministre des Affaires étrangères peut s’y rendre sans courir le moindre risque. C’est aussi une fonction de l’ONU : offrir aux États en conflit ouvert le dernier endroit où ils peuvent se parler, se rencontrer. "C’est une fonction essentielle des Nations Unies", confirme Pierre d’Argent. "C’est sans doute pour cela aussi qu’on n’a pas voulu changer les règles à propos de la présidence du Conseil pour la Russie. Sans doute ne fallait-il pas rajouter cette humiliation supplémentaire. C’est une présidence de droit, dans la tournante alphabétique. Et si l’occasion est offerte de se réunir à New York et d’éventuellement ouvrir une forme de dialogue, tant mieux. C’est le dernier moment où Lavrov peut se déplacer sous couvert d’une réunion du Conseil de sécurité, tant que la Russie a la présidence du Conseil. Est-ce que, dans les couloirs, il y aura un dialogue qui se nouera avec certaines parties prenantes, les États-Unis ou l’Ukraine ? Je n’en sais rien, vraiment."

La présidence russe se terminera à la fin du mois d’avril. Mais Pierre d’Argent n’est guère optimiste sur les chances de la diplomatie de mettre fin à la guerre en Ukraine à court terme : "Il ne faut pas se faire d’illusions. Les guerres se terminent parce qu’un belligérant prévaut sur l’autre ou parce que les deux belligérants s’épuisent mutuellement."