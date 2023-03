Ségrégation : l’histoire de Charity Adams Earley et le 6888th Central Postal Directory Battalion par BJ Scott

Malgré le racisme et la ségrégation, des hommes et des femmes noirs ont servi dans toutes les branches des forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus d’un million d’hommes et de femmes afro-américains ont servi dans toutes les branches des forces armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de lutter contre les forces du fascisme à l’étranger, ces Américains ont également combattu le racisme aux États-Unis et dans l’armée américaine.

L’armée de terre, le corps naval et le corps des Marines ont tous placé les Afro-Américains dans des unités séparées, parce qu’ils pensaient qu’ils n’étaient pas aussi capables que les militaires blancs. Pour ajouter à cette indignité, l’armée assignait fréquemment des officiers blancs du Sud au commandement des infanteries noirs. Les Afro-Américains ont également occupé des postes tout aussi essentiels, en tant qu’infirmiers, ingénieurs, conducteurs de camions, artilleurs et parachutistes. Cette volonté de la part des soldats afro-américains de sacrifier leur vie pour un pays qui les traitait comme des citoyens de seconde zone est remarquable. Divers récits racontent que les prisonniers de guerre allemands pouvaient entrer dans des installations réservées aux Américains blancs que les militaires noirs ne pouvaient pas fréquenter.