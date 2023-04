SEGA pourrait mettre la main sur Angry Birds pour 1 milliard de dollars

Rovio Entertainment, l’entreprise finlandaise à l’origine de la franchise Angry Birds, pourrait être rachetée par SEGA, selon une information obtenue par le Wall Street Journal.

Une décision plutôt étrange, quand on sait que la franchise n’est plus aussi populaire qu’à ses débuts. Depuis 2014, Angry Birds et ses nombreuses suites et déclinaisons sont en perte de vitesse, et rien ne semble réactiver la machine. Certes, le passage au cinéma, avec le film datant de 2016, fut une réussite (Angry Birds le film est la 7e adaptation d’un jeu vidéo la plus rentable), mais la suite, sortie en 2019 fut un échec.

Récemment, Rovio était revenu dans l’actualité avec l’annonce du retrait de l’Angry Birds original des App Store, afin de diriger les joueurs vers la nouvelle version qui fait la part belle aux microtransactions. On ne connaît pas à l’heure actuelle les intentions de SEGA, mais l’offre du géant japonais arrive à point nommé pour Rovio. Le studio finlandais avait été approché il y a plusieurs mois par le développeur israélien Playtika, avec une offre de 800 millions de dollars. Mais les discussions ont pris fin en mars dernier.

SEGA semble en tout cas poursuivre ses acquisitions. Ces dernières années, l’entreprise a mis la main sur Relic Entertainment (Company of Heroes), Two Point Studios, ou encore Atlus (Persona).