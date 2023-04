Séduisante, souriante et sportive, la danse "Bollywood" à la conquête de nouveaux adeptes namurois

A Bouge, Ann Wulf a ainsi permis quelques élèves d’un jour de se familiariser avec ce type de danse. "C’est vraiment accessible à tous, explique-t-elle. On met le mouvement au service de l’histoire. Progressivement, on apprend un vocabulaire et à l’utiliser facilement". Les chorégraphies intègrent des positions des mains, de la tête, des mimiques et des regards. Elles permettent surtout de raconter une histoire, ce qui favorise la mémorisation des enchaînements.