Séduisant offensivement mais franchement inquiétant derrière, Gand se prend les pieds dans le tapis tendu par un Cercle de feu (3-4)

Le supporter neutre en aura eu pour son argent ! Opposés ce dimanche, Gand et le Cercle ont livré un match ultra spectaculaire, tendu jusqu’au bout et finalement remporté d’une courte tête par des Brugeois très incisifs (3-4).

Un festival de buts qui a atteint son apogée dramaturgique en 2e mi-temps quand Hugo Cuypers a répondu au but d’ouverture d’Ahoueke Denkey pour rétablir un score de parité. Revenus au marquoir au courage, on pensait alors les Buffalos lancés vers une victoire renversante mais c’était sans compter sur un homme : Dino Hotic.

Intenable, le petit format bosnien a été récompensé de tous ses efforts à l’heure de jeu, moment où il est sorti de sa boîte une 1e fois pour réoffrir une avance méritée aux Brugeois. Avance (à nouveau) de courte durée puisqu’annihilée quelques minutes plus tard par le 2e but du match d’Hugo Cuypers, meilleur Gantois ce dimanche.

2-2, se dirigeait-on vers un partage ? C'était sans compter sur le jusqu’au-boutisme d’Hotic, à nouveau buteur quelques minutes plus tard pour redonner vie à un Cercle qui semblait reculer dangereusement. Une nouvelle avance, qu’on espérait décisive côté brugeois mais qui n’allait pas faire long feu puisque… 30 secondes plus tard, Depoître profitait d’une sortie ratée de Majecki pour pousser le ballon dans le but vide.

3-3, on pensait alors le partage acquis, les deux équipes semblant s'en satisfaire mais c’était à nouveau sans compter sur un énième rebondissement, Hotic profitant d’un pénalty généreux offert par l’arbitre pour s’offrir un beau triplé personnel et renvoyer définitivement Gand dans les cordes.

3-4, score final donc, après la défaite face à Genk avant la trève, Gand abdique, tend l’autre joue, concède une 2e défaite consécutive et plafonne à la 10e place. De son côté, le Cercle se donne un peu d’air en fond de classement et sort de la zone rouge (15e avec 9 points).