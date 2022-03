Anderlecht s’est imposé face à l’Antwerp dans le choc pour la troisième place. Fort de cette 5e victoire en six matches, le Sporting monte sur le podium provisoire de la Pro League.



Dominateurs, les Mauves auraient pu/dû se mettre à l’abri bien plutôt avec un peu plus d’efficacité (2-1). Zirkzee et Refaelov ont marqué leur 13e but personnel et scellé la victoire des Bruxellois.



Face aux absences en défense (Hoedt, Delcroix, Debast), Kompany opte pour Kana et ses 6 minutes en championnat cette saison. Devant son public, le Sporting prend le jeu à son compte gagne les duels mais sans se montrer dangereux. C’est d’ailleurs Benson qui décoche le premier tir cadré du match (18e) à la sortie d’un crochet extérieur.



L’application des Mauves à la construction est récompensée. Le triangle Magallan-Cullen-Ashimeru combine et trouve l’espace pour mettre Zirkzee sur orbite. Le Néerlandais fixe Butez débloque le marquoir et inscrit son 13e but de la saison (1-0, 24e).