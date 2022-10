Sécurité Routière : visbilité, l’importance des vitres propres

Quand on parle de visibilité, on pense souvent à l’éclairage et à la veste fluo, mais on oublie parfois qu’il faut aussi penser à la transparence des différents vitrages qu’on utilise. En effet, bien voir ne se limite pas à avoir des feux en ordre de marche, mais passe aussi par un nettoyage régulier des surfaces vitrées, de toutes les surfaces vitrées dont on a besoin selon le type d’usager que l’on est.

Bien entendu, vous vous dites par exemple qu’on voit forcément moins bien avec un pare-brise sale, et vous vous dites que les essuie-glaces sont là pour ça. Mais est-ce suffisant ? Pas vraiment ! Parce qu’il y a de la saleté à l’intérieur des vitres et que ça, dans certaines conditions, ça peut franchement vous causer des problèmes.

Avec le temps, un pare-brise se couvre à l’intérieur d’une fine pellicule grasse qui reste invisible longtemps, mais qui se révèle tout à coup être très gênante dans certaines circonstances particulières, et la saison hivernale qui approche est très propice à la survenance de ces moments. Cette fine couche grasse et poussiéreuse va en effet disperser les rayons lumineux en tous sens. Cela crée un halo lumineux éblouissant que vous avez déjà certainement expérimenté si vous avez un soleil bas sur l’horizon, ou des voitures qui viennent d’en face avec les feux allumés. La saleté, mais aussi la buée ou le givre vont donc disperser les rayons lumineux dans tous les sens, alors que quand votre pare-brise est propre de part et d’autre, la lumière n’est pas déviée, et vous n’êtes pas plus ébloui par le soleil ou des phares que si vous étiez en dehors de votre véhicule. Voilà pourquoi il est important de soigner la propreté intérieure comme extérieure de son pare-brise, mais pas uniquement !

En effet, d’autres vitrages sont à nettoyer régulièrement avec soin. La visière du casque par exemple, si vous êtes motard ou cyclomotoriste. Voyez la notice livrée avec le casque, car tous les produits ne conviennent pas pour nettoyer ces visières qui sont généralement en polycarbonate. Voyez aussi avec un revendeur les moyens possibles pour limiter la buée intérieure ! Pensez aussi à vos lunettes de vue. Avant de prendre la route, pensez à les nettoyer convenablement. Sinon, vous serez aussi plus vite ébloui par le soleil ou les phares.

Enfin, n’oublions pas les phares eux-mêmes, qui sont aussi couverts d’un vitrage transparent. S’ils sont sales, ils ont non seulement un moins bon rendement, mais ils éblouissent aussi davantage, selon le même principe de dispersion des rayons lumineux.