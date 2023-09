Sécurité routière : une signalétique méconnue pour cyclistes malentendants

Un panneau représentant une oreille sur fond jaune, barrée d’une croix en pointillé rouge : c’est la signalétique parfois placée à l’arrière du vélo par les cyclistes sourds ou malentendants.

L’initiative a été lancée aux Pays-Bas, il y a plusieurs années, pour avertir les autres usagers de la route, qu’ils soient cyclistes, motards ou automobilistes. Car le cycliste sourd ou malentendant est privé d’informations auditives importantes pour sa propre sécurité et celle des autres usagers. Aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d’autres pays, ce genre de signalétique est répandue depuis plusieurs années déjà. Mais ce n’est pas le cas chez nous. Notamment en Brabant wallon, où des citoyens tentent de faire connaître ce dispositif via les réseaux sociaux.

Cette signalétique permet pourtant de réduire les risques d’accidents, comme nous l’ont confirmé des associations de cyclistes.

Témoignages

Un vélo, une moto ou une voiture s’apprête à dépasser un cycliste. Le cri, la sonnette ou le klaxon ne provoque aucune réaction. Et la situation devient périlleuse. Voilà le genre de scénario que connaît Jean-Pierre, un cycliste malentendant du village de Pécrot, en Brabant wallon. "Si quelqu’un crie pour m’avertir, je ne vais peut-être pas l’entendre. Surtout s’il vient de derrière. Et c’est un danger", explique le cycliste malentendant.



Ce problème de communication peut s’avérer dramatique en cas de collision, même avec un autre cycliste. Pour Emile, adepte du vélo de course, une signalétique placée à l’arrière du vélo ou sur le dos de l’usager malentendant permettrait souvent d’éviter l’accident. "Sur un vélo de course, il n’y a pas de sonnette. Je crie lorsque je veux dépasser un autre cycliste, afin de l’avertir. Car les habitués du vélo de course roulent vite. Mais si la personne ne nous entend pas, le risque d’accident est accru".

Méconnu de la majorité des usagers, ce panneau est conseillé par des associations comme ProVelo. "Comme il s’agit d’un handicap invisible, il nous est impossible de voir les cyclistes malentendants. Mais il est certain que ce panneau, méconnu en Brabant wallon, serait très utile. Surtout pour avertir les personnes avant de les dépasser. Il faut souhaiter que ce panneau soit davantage connu. D’autres aménagements sont également possibles, comme des rétroviseurs ou des avertisseurs lumineux", explique Thibault Georgery, formateur chez ProVelo.



D’aucuns préconisent une véritable campagne de communication, comme José, réparateur de vélos d’occasion à l’asbl Les Débrouillards. "Je suis installé depuis de nombreuses années. Mais je n’ai vu ce panneau qu’une seule fois à l’association".

Enfin, des associations de cyclistes ont aussi expérimenté des formations à la conduite, adaptées aux malentendants et aux sourds.