Sécurité Routière : Une prolifération de rues cyclables

On fête cette année le 10e anniversaire de la création des premières rues cyclables. C’est en effet en 2012 que le législateur a introduit la notion de " rue cyclable " dans le Code de la route. S’il a fallu un certain temps pour que les gestionnaires de voirie pensent à en installer, ce n’est plus le cas à présent, et on en trouve un peu partout dans le pays. Pour savoir qu’on entre dans une rue cyclable, il faut tout d’abord repérer le panneau bleu rectangulaire avec la mention rue cyclable.

Au centre du panneau, on voit un vélo circulant devant une voiture. Cette image rappelle que dans la rue en question, les cyclistes ne doivent pas serrer le bord droit de la chaussée et que les conducteurs de véhicules motorisés ne peuvent les dépasser. Seuls les cyclistes et utilisateurs d’engins de dépassement comme les trottinettes peuvent se dépasser entre eux dans une rue cyclable. De plus, la vitesse est limitée à 30 km/h dans une rue cyclable, ce qui en soi limite de toute façon très fortement l’intérêt de dépasser un cycliste. Précisons qu’on peut aussi installer des zones cyclables, fonctionnant avec les mêmes règles, soyez donc attentifs au panneau à l’entrée.



Donc, la rue ou la zone cyclable restent accessibles à tous les véhicules, mais la sécurité des cyclistes et des utilisateurs d’engins de déplacement les utilisateurs de trottinettes est améliorée par le fait par une vitesse limitée à 30 km/h, et parce qu’ils peuvent faire en sorte de bien rouler au centre de la chaussée et ne peuvent pas être dépassés par les usagers motorisés, motos et cyclomoteurs compris.

Notons que les conducteurs de speed pedelec, ces vélos électriques qui roulent jusqu’à 45 km/h, sont assimilés à des cyclistes dans une rue cyclable. Ça signifie donc qu’ils peuvent aussi bénéficier du fait de rouler au centre de la bande de circulation et ne pas être dépassés. Par contre, la limitation à 30 km/h les concerne aussi, ils doivent donc ralentir dans une rue cyclable. Le 30 km/h maximum, c’est bien pour tout le monde !